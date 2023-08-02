Ребенка сразу отвезли в больницу в Белой Церкви. Он был в тяжелом состоянии.

В Белоцерковском районе Киевской области погиб маленький ребенок, выпив растворитель.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов. "Полуторагодовалый мальчик находился во дворе вместе с матерью. когда женщина отвлеклась, ребенок нашел бутылку с растворителем и сделал несколько глотков", - рассказал детали Небитов.

Ребенка отвезли в больницу в Белой Церкви в тяжелом состоянии. "Медики сделали все возможное для спасения ребенка, но мальчик умер в отделении реанимации", - сообщил он.

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"Уважаемые родители. В который раз призываем вас следить за детьми. Не оставляйте их без присмотра. Берегите самое ценное!", - призвал начальник полиции.

Инциденты с детьми

Подобные инциденты, к сожалению, случаются очень часто. Так, на Полтавщине маленький ребенок случайно выпил средство для стирки. Мать привезла полуторагодовалую девочку в больницу, где медики диагностировали у ребенка бытовое отравление. Ребенок оказался в реанимации. Врачам удалось спасти девочку.

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