В Полтавской области на железнодорожном переезде загорелось военное авто, которое перевозило боекомплект, произошла детонация.
Об этом сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
"На железнодорожном переезде в селе Руденковка Полтавского района загорелся военный автомобиль", - отметил он и призвал сохранять спокойствие.
По словам председателя ОВА, авто перевозило боекомплект.
Позже Лунин добавил, что в результате возгорания авто один военный получил ожоги рук и лица. По его словам, возгорание уже потушили.
"К сожалению, один военный получил ожоги рук и лица. Его доставили в больницу", - отметил председатель ОВА.
Лунин уточнил, что пиротехники начали обследовать территорию.
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