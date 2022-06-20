Возгорание потушили, пиротехники начали обследовать территорию.

В Полтавской области на железнодорожном переезде загорелось военное авто, которое перевозило боекомплект, произошла детонация.

Об этом сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"На железнодорожном переезде в селе Руденковка Полтавского района загорелся военный автомобиль", - отметил он и призвал сохранять спокойствие.

По словам председателя ОВА, авто перевозило боекомплект.

Позже Лунин добавил, что в результате возгорания авто один военный получил ожоги рук и лица. По его словам, возгорание уже потушили.

"К сожалению, один военный получил ожоги рук и лица. Его доставили в больницу", - отметил председатель ОВА.

Лунин уточнил, что пиротехники начали обследовать территорию.

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