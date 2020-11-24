На место вызвали скорую помощь.

В Киеве во время движения трамвая сегодня утром пострадала военнослужащая, которая находилась в салоне.

Об этом сообщает "Обозреватель".

В полиции говорят, что инцидент произошел около 7:30 в Днепровском районе. Водитель резко затормозил, потому что увидел на рельсах другой транспорт. В результате 23-летняя девушка получила травмы.

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"Девушка получила травму в трамвае, ударившись животом о поручень. Причины и детали ЧП устанавливаются", – говорится в сообщении.

КП "Киевпастранс"сообщает, что из-за травмирования пассажира задерживалось движение трамваев №8, 22, 28, 29, 33к по ул. Миропольской и Юности.

"На место происшествия направлена скорая медицинская помощь. Движение восстановлено в 09:15, курсирование с отклонением от графика", - сообщила пресс-служба коммунального предприятия.

Инциденты с общественным транспортом Киева

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Автор: Юрий Годован