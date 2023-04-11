Мужчина в состоянии алкогольного опьянения произвел два выстрела в фасадное окно киоска, внутри которого находилось три человека.

В Киеве за расстрел киоска в Соломенском районе задержан мужчина. Инцидент произошел 8 апреля 2023 года.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, при процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева задержали и сообщили о подозрении гражданину, совершившему хулиганство с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Согласно материалам уголовного производства, уроженец города Донецк, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находился возле одного из торговых киосков возле Соломенского рынка.

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"Из-за надуманного предлога мужчина вступил в конфликт с продавцами и прохожими. После этого он покинул место происшествия, однако вскоре вернулся с оружием и произвел хаотичный выстрел в воздух. Свидетели пытались утихомирить правонарушителя, однако в ответ он произвел еще два выстрела в фасадное окно киоска, внутри которого находилось три человека, после чего скрылся с места происшествия", – говорится в сообщении.

В то же время, принятыми следственно-оперативными мерами злоумышленника удалось установить и задержать. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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