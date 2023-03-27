Она открыла "огонь на поражение" по сотрудникам христианской школы и детям.

В США произошла кровавая стрельба на территории христианской школе Святого Павла в городе Нэшвилл (штат Теннесси).

Там "снесло крышу" девушке-подростку: вооружившись двумя штурмовыми винтовками и пистолетом, она открыла огонь по людям и застрелила шестерых человек, пишет Reuters.

СМИ указывают, что жертвами происшествия стали трое учеников школы и трое ее сотрудников.

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На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы. Подростка-убийцу удалось обезвредить полиции. Дополнительных подробностей об инциденте пока что нет.

Стрельба по людям - последние происшествия в мире

Напомним, что недавно похожий случай с применением огнестрельного оружия произошел на территории в Германии в Гамбурге. Там случилась стычка между членами религиозной общины "Свидетели Иеговы". В итоге один из них применил оружие и расстрелял восемь человек.

Недавно масштабная стрельба произошла и в центре Лондона - огонь открыли по женщинам и детям. По данным СМИ, происшествие также случилось рядом с церковью.

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