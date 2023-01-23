Взрыв в Хмельницком произошел в одной из многоэтажек, уже стала известна возможная причина.

В понедельник, 23 января, в Хмельницком прогремел взрыв в одной из квартир многоэтажки на восьмом этаже, погибли два человека.

Инцидент в областном центре произошел около 11:00 на ул. Львовское шоссе, говорится в сообщении полиции Хмельницкой области в Facebook. По предварительным сведениям, в квартире взорвалась граната.

"...правоохранители обнаружили тело мужчины и женщину в крайне тяжелом состоянии. Она умерла во время оказания медицинской помощи. Погибшими оказались 24-летний уроженец Шепетовского района и 51-летняя местная жительница", - отмечается в сообщении.

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В полиции добавили, что мужчина и женщина вместе работали на одном из предприятий города.

Полицейские взрывотехники во время осмотра помещения нашли осколки гранаты, вероятно, разорвалась ручная граната - РГД-5.

Инциденты в Украине - что сообщалось ранее

23 января стало известно о серьезном инциденте в Днепре - в съемной квартире на проспекте Гагарина после шести часов переговоров полицейские задержали 32-летнего военного, которого разыскивали за кражу оружия.

Злоумышленник перед задержанием бросил гранату в сторону правоохранителей, взорвал в квартире еще два боеприпаса и устроил стрельбу.

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