Взрыв в столице произошел в одной из многоэтажек, сообщили в ГСЧС.

В Киеве произошел взрыв газового баллончика в многоэтажном жилом доме в Оболонском районе.

Взрыв в столице случился на ул. Бережанской, об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"11 декабря в 12:29 в Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о взрыве на ул. Бережанской, 14 в Оболонском районе столицы", - отмечается в сообщении.

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На место вызова сразу же были направлены спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения и 25-й Государственной пожарно-спасательной части.

По данным ГСЧС, на кухне одной из квартир на 9-м этаже 16-ти этажного жилого дома произошел взрыв газового баллончика без последующего горения.

Спасатели проверили помещение. К счастью, никто не пострадал. В результате взрыва повреждены оконные рамы квартиры.

В ГСЧС призвали граждан соблюдать правила пользования газовыми туристическими горелками и запретить использование электроприборов и открытого огня детьми.

Взрывы туристических газовых баллонов в Украине - самые интересные новости

Как сообщал УНИАН, 10 декабря на Волыни в результате взрыва двух туристических газовых баллонов в многоквартирном доме пострадали два человека. Взрыв произошел в квартире на 5-м этаже 5-этажки Шахтерского микрорайона города Нововолынска. По предварительным данным, взорвался один туристический газовый баллон, а от него сдетонировал другой.

В квартире находилась мать с двумя детьми.

Женщина получила незначительные ожоги. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась. Мужчину, который как раз подходил к двери квартиры, взрывной волной отбросило на лестничную клетку. Он получил травму головы.

Взрывной волной были повреждены окна и двери в квартире, а также двери в соседнем доме.

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