В Днепре в съемной квартире на проспекте Гагарина полицейские задержали 32-летнего военнослужащего, которого разыскивали за кражу оружия.
Задержание произошло после шести часов переговоров полиции с военным, говорится в сообщении на сайте Главного управления Нацполиции Днепропетровской области.
"Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. С места происшествия изъяли автомат Калашникова и фрагменты гранат", - говорится в сообщении.
По данному факту открыты три уголовных производства: по ч. 1 ст. 263 ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"), ч. 4 ст. 296 ("хулиганство") и ст. 348 ("посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего") Уголовного кодекса.
Инциденты с оружием
На Николаевщине задержали мужчину, у которого в гаражном подвале нашли настоящий арсенал. Он прятал автомат Калашникова, патроны и гранаты, сообщило Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.
Так, следователи получили информацию о том, что житель города Вознесенск хранит у себя дома оружие. Во время обыска и обнаружили арсенал.