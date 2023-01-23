Он бросил гранату в сторону правоохранителей, взорвал в квартире еще два боеприпаса и совершил стрельбу.

В Днепре в съемной квартире на проспекте Гагарина полицейские задержали 32-летнего военнослужащего, которого разыскивали за кражу оружия.

Задержание произошло после шести часов переговоров полиции с военным, говорится в сообщении на сайте Главного управления Нацполиции Днепропетровской области.

"Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. С места происшествия изъяли автомат Калашникова и фрагменты гранат", - говорится в сообщении.

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По данному факту открыты три уголовных производства: по ч. 1 ст. 263 ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"), ч. 4 ст. 296 ("хулиганство") и ст. 348 ("посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего") Уголовного кодекса.

Инциденты с оружием

На Николаевщине задержали мужчину, у которого в гаражном подвале нашли настоящий арсенал. Он прятал автомат Калашникова, патроны и гранаты, сообщило Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.

Так, следователи получили информацию о том, что житель города Вознесенск хранит у себя дома оружие. Во время обыска и обнаружили арсенал.

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