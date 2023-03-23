Во время освобождения региона от оккупантов он бежал в Россию.

Бывший правоохранитель из Харьковской области сдал российским оккупантам местных силовиков и участников войны, ему объявлено подозрение.

Об этом речь идет в сообщении на сайте Государственного бюро расследований. "Сотрудники ГБР заочно сообщили о подозрении бывшему правоохранителю из Купянского района. Во время оккупации поселка Шевченково он пошел на сотрудничество с врагом и начал служить в созданном ими карательном органе", - отметили в ГБР.

Как установило следствие, чтобы выслужиться перед захватчиками, предатель письменно сообщил оккупационным властям информацию о местных воинах и правоохранителях.

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"Сначала его назначили участковым инспектором в так называемую народную милицию, затем повысили до уполномоченного группы уголовного розыска. За свою работу получал от оккупантов по 45 тыс. рублей ежемесячно. Деньги отрабатывал, патрулируя улицы и задерживая местных патриотов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время освобождения региона мужчина сбежал в Россию.

Бывшего правоохранителя подозревают в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Бротьба с предателями в Украине

Украинские правоохранители постоянно задерживают коллаборантов и предателей в разных областях Украины. Особенно эта работа оживилась в последнее время.

Так, даже сегодня в Житомирской области сотрудники СБУ задержали бывшего правоохранителя, который" сливал "информацию кураторам из ЧВК" Вагнер " о ВСУ в Житомире. А перед самым задержанием планировал выезжать за границу.

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