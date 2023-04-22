В городе в рамках стабилизационных мероприятий также найден схрон с оружием.

В прифронтовом Лимане Донецкой области задержан бывший командир караула городского Центра безопасности граждан, который согласился работать на российских оккупантов. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, информируя о результатах проведенных стабилизационных мероприятий на деоккупированных территориях.

Отмечается, что в июле прошлого года он согласился возглавить созданную захватчиками местную "пожарно-спасательную часть МЧС ДНР".

Кроме того, разоблачены трое коллаборантов, которые после захвата города вступили в ряды оккупационной администрации.

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Двоих из них назначили на "должности" в "отдел внутренней политики и взаимодействия со СМИ" и "отдел земельных отношений", а еще один стал "охранником горсовета".

Сейчас им сообщено о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

В результате оперативных действий в Лимане задержан также 38-летний житель города, который передавал рашистам информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории района. Коммуникацию с агрессором поддерживал через запрещенную в Украине соцсеть "Одноклассники".

Разоблачены и задержаны еще четверо злоумышленников, которые распространяли в запрещенных соцсетях призывы в поддержку оккупантов, а также сообщения, в которых оправдывали военные преступления рашистов.

По всем разоблаченным фактам незаконной деятельности продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Кроме того, в ходе комплексных мероприятий сотрудники Службы безопасности обнаружили схрон с российским оружием и боеприпасами. Из обустроенного в заброшенном частном здании тайника изъяты: реактивный пехотный огнемет "Шмель"; 2 гранаты; запалы к боевым гранатам; 20 взрывателей; 150 патронов к стрелковому оружию, а также сигнальные патроны.

Борьба с предателями в Украине

Как сообщал УНИАН, после освобождения Херсона о подозрениях сообщили уже 39 предателям и коллаборантам, которые пошли работать на российских оккупантов.

Между тем СБУ задержала дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки, которая изображала из себя переселенку и скрывалась в Винницкой области. А на Херсонщине задержали коллаборантку, которая заставляла людей голосовать на "референдуме".

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