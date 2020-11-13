Правоохранители проводят спецоперацию "Гром".

В Харькове мужчина угрожает гранатой полицейским, которые пришли к нему с обыском.

Об этом сообщается на странице отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

«Сегодня в 08:50 сотрудники уголовного розыска Основянского отдела полиции пришли в домовладение жителя района с целью проведения санкционированного обыска. Мужчина вышел к полицейским с гранатой, и отсоединив чеку, угрожает ее взорвать», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на место выехали руководство областной и районной полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники Управления КОРД, специалисты взрывотехнического управления полиции и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В действие введена специальная полицейская операция «Гром».

Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений Основянского отдела полиции.

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Автор: Светлана Макринская