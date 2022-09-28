В школе было хранилище для гражданских, где в то время находилось 12 человек.

В результате утреннего обстрела школы в Николаевке Донецкой области погибла женщина. Известно, что поисковые работы уже завершены.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в результате обстрела (по предварительной информации, ракетного удара) частично разрушено 3-этажное здание СОШ № 1.

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"В результате проведения аварийно-спасательных работ из-под завалов было изъято тело погибшей женщины 1959 г. р. Проведен разбор 50 тонн конструктивных элементов здания", - говорится в сообщении.

Обстрелы Донецкой области: вражеские атаки не прекращаются

26 сентября стало известно, что оккупанты ведут наступление, но лишь по одному направлению. Именно на Донетчине идут самые ожесточенные бои рассказывала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире информационного телемарафона.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что около 5 утра оккупанты обстреляли школу в Николаевке. По предварительным данным, обстрел осуществлен ракетой С-300.

Кириленко отмечал, что в школе было хранилище для гражданских, где в то время находилось 12 человек. Хранилище выдержало, люди не пострадали. В то же время, Кириленко отмечал, что продолжаются поиски еще одного человека, работавшего в школе. Сейчас же стало известно, что женщину нашли, она погибла.

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