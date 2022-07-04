Сеть сформировали представители спецслужб РФ.

Задержаны 3 глубоко законспирированных вражеских агента, которые разведывали позиции ВСУ на юге Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Раскрытая агентурная сеть была сформирована представителями спецслужб РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности в Украине.

"Во время спецоперации в Николаевской области задержаны 3 глубоко законспирированных вражеских агентов. Они разведывали боевые позиции и перемещения подразделений ВСУ, а также геолокации стратегических объектов критической инфраструктуры в регионе. Для маскировки преступных действий злоумышленники привлекали своих близких родственников и других местных жителей как информаторов", - сообщили в спецслужбе.

Сведениями агенты делились с российским куратором, присылая сообщения и фото с координатами.

"Во время обысков по местам пребывания российских агентов правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами незаконных действий. Сейчас задержанным сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса", - отметили в СБУ.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, 18 июня в Одесской области контрразведчики задержали российского агента, который корректировал вражеские удары по мосту через Днестровский лиман. Установлено, что о результатах обстрелов задержанный докладывал своему куратору через закрытые каналы связи.

Также задержан рецидивист, который был корректировщиком ракетных обстрелов врага в районе Бахмута.

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