На Черниговщине в сгоревшем доме нашли четыре трупа
07:40, 18 мая 2020Происшествия
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Вероятной причиной смерти людей стало отравление угарным газом.
Иллюстрация REUTERS
Вчера поздно вечером во время тушения пожара в одном из жилых домов на Черниговщине спасатели обнаружили четырех погибших.
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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Черниговской области.
Как отмечается, ЧП произошло в с. Моложава Городнянского района.
"На месте пожара обнаружено 4 погибших человек без признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что вероятной причиной смерти стало отравление угарным газом.
К тушению привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники ГСЧС.
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