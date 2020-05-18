На Черниговщине в сгоревшем доме нашли четыре трупа

Вероятной причиной смерти людей стало отравление угарным газом.

Вчера поздно вечером во время тушения пожара в одном из жилых домов на Черниговщине спасатели обнаружили четырех погибших.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Черниговской области.

Как отмечается, ЧП произошло в с. Моложава Городнянского района.

"На месте пожара обнаружено 4 погибших человек без признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что вероятной причиной смерти стало отравление угарным газом.

К тушению привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники ГСЧС.