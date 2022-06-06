В группировку злоумышленников в Черниговской области входили трое представителей криминальных кругов, отметили в СБУ.

Служба безопасности Украины нейтрализовала преступный центр на Черниговщине, который готовился помочь врагу в случае повторного вторжения России.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

"В состав группировки входило трое представителей криминальных кругов, которых российские спецслужбы привлекли к подрывной деятельности. У них обнаружено оружие и оборудование российского спецназа", - сказано в сообщении.

В СБУ отмечают, что среди изъятого - снайперские винтовки бесшумной стрельбы "Винторез", реактивная противотанковая граната РПГ-18 "Муха" и автоматы бесшумной стрельбы "Вал".

"Все идентифицированные образцы вооружения производства РФ. Средства поражения они хранили на территории собственных домовладений и в гаражах вблизи Чернигова", - сообщает спецслужба.

В СБУ отмечают, что во время обысков у злоумышленников также обнаружена снайперская винтовка Драгунова с глушителем, боевые осколочные гранаты, патроны к стрелковому оружию, оптические прицелы и приборы ночного видения.

В сообщении сказано, что сейчас все участники группы задержаны и решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее стало известно, что контрразведка СБУ в Харьковской области разоблачила и задержала гражданина Украины-"казака", который работал на представителей российской спецслужбы.

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