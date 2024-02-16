Женщина распространяла запрещенные сведения через Телеграм.

В Черниговской области к 5 годам лишения свободы приговорена пенсионерка, которая передавала информацию о движении военных и расположении военных объектов. Как сообщает УНИАН, соответствующее решение в начале февраля принял Срибнянский районный суд.

Согласно решению суда, обвиняемая с сентября 2022 года начала сбор информации относительно военной техники, сооружений и участков местности, где дислоцировался (временно или на постоянной основе) личный состав ВСУ на территории Прилуцкого района Черниговской области.

Информацию женщина передавала через Телеграм и занималась этим до апреля 2023 года. В приговоре суда фигурируют около 10 эпизодов пересылки информации в текстовых сообщениях, аудио- и видеофайлах.

Видео дня

Женщину правоохранители задержали летом 2023 года. Ей было инкриминировано совершение преступления по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или вооруженных формирований, совершенное в условиях военного положения), что карается лишением свободы от 5 до 8 лет заключения. Суд признал, что органы досудебного следствия действия обвиняемой квалифицировали правильно, поскольку она распространяла информацию о перемещении и расположении ВСУ, которая не размещалась в открытом доступе.

В решении суда отмечается, что по закону это правонарушение относится к тяжким преступлениям. Однако от совершенного уголовного правонарушения не наступило тяжких последствий. Кроме этого, женщина по месту жительства характеризуется посредственно, является пенсионеркой и опекуном сына-инвалида с детства. Поэтому суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

В то же время пользователи соцсетей считают решение суда слишком мягким в условиях войны.

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