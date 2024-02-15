Инцидент будет расследовать именно ГБР, поскольку погибший мужчина оказался военным.

В Чернигове в областной больнице умерли женщина и мужчина, которые 13 февраля пострадали от взрыва в автомобиле Land Rover. Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Черниговской области.

Предварительно известно, что взрыв произошел в результате подрыва гранаты в салоне автомобиля. Обстоятельства взрыва расследуются в рамках производства по ч. 3 ст. 414 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружения).

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о направлении материалов производства в Государственное бюро расследований.

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В то же время черниговские СМИ сообщили, что погибшие 1990 года рождения были супругами. Поскольку мужчина является военнослужащим, призванным по мобилизации, дело расследует ГБР. Из-за чего взорвалась граната, пока не известно.

Взрыв в автомобиле в Чернигове: подробности

13 февраля около 19:00 на улице Курсанта Еськова в Чернигове в автомобиле прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали мужчина и женщина. Их обоих госпитализировали.

Как уточнили в пресс-службе городского совета, при взрыве рядом проезжал автобус. К счастью, пассажиры и водитель не пострадали.

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