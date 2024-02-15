Конфликт между учениками лицея возник на перемене.

В одной из школ в Ивановской громаде Черниговской области во время перемены ученик попал стулом в спину одноклассницы, ее пришлось госпитализировать.

Как говорится в сюжете ТСН, соответствующее видео опубликовала сестра пострадавшей девушки Татьяна Булаш.

На кадрах видео видно, как стул летит в школьницу, а она пытается отвернуться. Однако он попадает ей в спину и, возможно, в голову. Под смех других детей девочка хватается за голову и отходит к шкафу.

В посте к видео Татьяна отметила, что ее сестра стала жертвой буллинга.

В полиции заявили, что по факту избиения ученицы лицея открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

О конфликте между учениками учебного заведения, который возник на перемене, сообщила полицейским мать пострадавшей.

Сейчас сотрудники ювенальной превенции выясняют все обстоятельства инцидента, опрашивают педагогов, детей и их родителей.

Другие случаи избиения школьников

В сентябре прошлого года в Ривненской области учитель физкультуры избил ученика.

Согласно обнародованному в сети видео, педагог повалил ребенка на пол и начал бить ногами. Инцидент произошел на перерыве между уроками.

Директор заведения отстранил физрука от занятий и назначил служебное расследование.

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