В Черкассах водитель Volkswagen Caddy совершил наезд на женщину и 6-летнего мальчика.
Как сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области, трагедия произошла около 17:50 на улице Сумгаитской.
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Женщина от полученных травм погибла на месте, ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали в Черкасскую областную детскую больницу.
Водителя транспортного средства задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Автомобиль помещен на штрафплощадку.
Следователи рассматривают уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
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