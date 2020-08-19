В Одессе мужчина пришел в суд с муляжом боевой гранаты (фото)

Правоохранители устанавливают, зачем злоумышленник принес в суд муляж гранаты.

Мужчина пришел в Одесский апелляционный суд с муляжом боевой гранаты.

Об этом сообщает Служба судебной охраны.

Отмечается, что инцидент произошел вчера, 18 августа, когда мужчина пытался попасть в указанный суд, расположенный на ул. Ивана и Юрия Лип.

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Во время поверхностной проверки среди его вещей сотрудники Службы судебной охраны обнаружили предмет, похожий на боевую гранату Ф-1.

Охранники задержали злоумышленника и вызвали на место происшествия правоохранителей, об инциденте также проинформировали руководство аппарата суда.

До приезда следственно-оперативной группы Национальной полиции и специалистов взрывотехнической службы сотрудники территориального управления Службы судебной охраны в Одесской области приняли соответствующие меры (по эвакуации) для обеспечения безопасности людей, присутствующих в здании.

Исследовав находку, специалисты-взрывотехники выяснили, что это муляж гранаты Ф-1 без боевого снаряжения.

Сейчас правоохранители выясняют, зачем гражданин пытался попасть в здание с муляжом гранаты, нарушив этим режим работы суда.

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Автор: Лариса Козовая