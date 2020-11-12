Жители многоквартирного дома утверждают, что кандидат якобы возмутился из-за низкой поддержки на выборах.

В Черновцах жители одного из многоквартирных домов обвинили одного из кандидатов в депутаты городского совета в нарушении предвыборного обещания сделать тротуар во дворе дома, вопрос об обустройстве которого кандидат якобы обещал решить в случае его поддержки на местных выборах.

Как сообщил на своей странице в Facebook депутат Черновицкого горсовета Андрей Романчишин, один из кандидатов, фамилию которого он не назвал, накануне местных выборов якобы привез строительные материалы во двор многоэтажного дома на улице Воробкевича, 17 в Черновцах.

Как утверждает Романчишин, с помощью брусчатки, бордюров и отсева, кандидат в депутаты обещал жителям дома обустроить пешеходную дорожку.

Жители этого дома также подтвердили УНИАН информацию, которую озвучил депутат горсовета. Они обвинили кандидата в том, что он после голосования якобы отобрал у них строительные материалы, возмутившись из-за низкой поддержки на выборах.

При этом жители дома отказались назвать фамилию кандидата, объяснив это тем, что не хотят неприятностей и рассчитывают на завершение обустройства дорожки.

В частности, как рассказал УНИАН житель указанного дома, впервые кандидат собрал жителей многоэтажки за две недели до выборов и поинтересовался у людей, чем он может им помочь, чтобы его поддержали на выборах.

«Жители решили - поскольку рядом с нашим домом ходит много людей, то неплохо было бы установить дорожку из брусчатки. Ведь здесь дорожка протоптана, но темно и грязно. Соответственно, предложили - если бы кандидат построил дорожку и провел освещение, то было бы замечательно. Кандидат согласился», - сказал мужчина.

Как заметил черновчанин, бригада работников со стройматериалами прибыла к дому в четверг, 22 октября.

«Они только накопали ямок для бордюров. А в пятницу уже никто не пришел. Однако уже в субботу перед самыми выборами здесь установили бордюры и завезли стройматериалы - отсев для дорожек и четыре поддона с брусчаткой», - сообщил он.

Мужчина добавил, что работа по обустройству дорожки остановилась в субботу перед выборами. Он говорит, что для того, чтобы гранитный отсев не украли, жители дома решили его самостоятельно высыпать на дорожку.

«В воскресенье выборы прошли, но никто не появлялся уже. В понедельник - никого, во вторник - тоже. В четверг после выборов мы, жильцы дома, решили тот поддон с мостовой спрятать в подвал. Потому что уже некоторые взгляд на него положили», - говорит мужчина.

По его словам, в дальнейшем рабочие таки появились, и сказали, что они забирают все свои инструменты и стройматериалы.

«А потом приехал и сам кандидат. Он сказал: «Я забираю этот поддон, откройте мне подвал». Нам не оставалось ничего другого, как вернуть материалы ему», - рассказал житель дома.

Также, по словам черновчанина, кандидат возмутился, что люди самовольно высыпали отсев на дорожку, ведь он хотел эту смесь также забрать.

На вопрос корреспондента УНИАН, правда ли, что кандидат якобы возмутился тем, что не набрал достаточного количества голосов избирателей для победы в округе, мужчина ответил: «Он показывал нам результаты голосования. Сказал, что только четыре избирателя за него проголосовали. И среди них были он лично и его жена. Но оказалось, что за него еще три человека голосовали, его друзья. Но в сведениях были данные только о двух. А вообще мы интересовались у жителей нашего дома, кто голосовал за этого кандидата. Несколько человек сказали, что поддержали его. Куда делись эти все голоса - неизвестно».

Другой житель этой многоэтажки заявил корреспонденту УНИАН, что этим кандидатом был Владислав Пруский, который баллотировался от партии «Слуга народа» (под №6, на избирательном округе Черновцов №1).

В то же время, сам Пруский в комментарии корреспонденту УНИАН опроверг информацию о якобы обустройстве им пешеходной дорожки.

«Не знаю такой истории. Я не ставил никакую брусчатку», - сообщил Пруский.

В Черновцах городская ТИК более двух недель не могла установить результаты местных выборов. Процесс тормозили судебные иски партий, заболеваемость членов ТИК COVID-19 и пересчет голосов избирателей на десятках участков.

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Автор: Николай Кобылюк