Процесс установления результатов выборов тормозят судебные иски партий, замена председателя и членов ТИК и пересчет голосов избирателей.

Черновицкая городская территориальная избирательная комиссия до сих пор не установила окончательные результаты выборов мэра и депутатов городского совета, а также тормозит процесс обнародования результатов выборов в Черновицкий районный и областной советы.

Как передает корреспондент УНИАН, это связано с решениями ТИК, согласно которым комиссия должна провести пересчет бюллетеней более чем на 50 избирательных участках города.

Читайте такжеВ каких городах пройдет второй тур выборов мэра: свежие данные (обновляется)В частности, на прошлой неделе ТИК приняла решение о проведении пересчета голосов с 21-й участковой избирательной комиссии. По состоянию на утро 9 ноября члены комиссии успели пересчитать бюллетени на десяти из этих участков.

На одной из УИК, расположенной в селе Черновка Новоселицкого района, которое, согласно постановлению Кабмина, войдет в состав Черновицкой городской ОТГ, члены городской комиссии признали недействительными 537 бюллетеней. В ТИК заявили, что причина принятия такого решения заключается в том, что на печатях на бюллетенях не было видно номеров участка. В то же время вчера, 8 ноября, Черновицкий окружной административный суд по иску политической партии "Народный контроль" признал противоправным решение Черновицкой ТИК о признании недействительными этих бюллетеней.

Кроме того, 7 ноября Центральная избирательная комиссия по представлению партии «Батькивщина» заменила председателя Черновицкой городской ТИК. Вместо Анжелы Саинчук председателем комиссии стал Сергей Ключук. Сама же Саинчук сообщила, что «Батькивщина» не высказывала ей никаких замечаний относительно ее работы, а это постановление ЦИК стало для нее неожиданностью.

Также работу городской ТИК осложнило то, что сразу трое членов комиссии заболели коронавирусом. ЦИК провела замену двух из них.

Правда, замена членов и председателя комиссии не решила проблему отсутствия кворума. Об этом заявила член ТИК Оксана Шородок.

«Нам не хватает людей. Сегодня еще несколько членов комиссии чувствуют себя плохо и сообщили о своей болезни», - сказала она.

Вместе с тем новый председатель городской ТИК Сергей Ключук заявил, что получил сообщение от ЦИК с замечанием на медленную работу комиссии.

"Мне звонят и говорят из ЦИК: «Чего это вы считаете по два участка в день?». Сказали: "Если вы будете затягивать, мы возьмем ваши бюллетени к себе и пересчитаем без вас. Но при этом вы, члены ТИК, будете занесены в «черный» список, и никогда не сможете работать в избирательных комиссиях», – сообщил Ключук на заседании в воскресенье.

Кроме того, 8 ноября Черновицкая городская ТИК на своем заседании проголосовала за проведение повторного подсчета голосов еще на 41 избирательном участке. Это решение по просьбе «Партии черновчан» поддержали 8 из 11 присутствующих членов ТИК. Таким образом, в настоящее время городская избирательная комиссия должна пересчитать голоса на 52 участках города.

Политические партии «Единая альтернатива» и «Европейская солидарность» выразили возмущение из-за ситуации в городской ТИК. Они заявили, что «местные элиты продолжают давление на городскую избирательную комиссию, а также делают все, чтобы отсрочить проведение второго тура выборов мэра Черновцов».

Как сообщил председатель Черновицкой областной избирательной комиссии Николай Каспрук, из-за ситуации в городской ТИК затягивается процесс установления результатов выборов в Черновицкий областной и районный советы.

«Сейчас подсчет голосов на выборах в облсовет полностью завершен в шести из восьми избирательных округов Буковины. Тормозится процесс из-за пересчета бюллетеней на двух округах в Черновцах», - сказал он.

Как известно, 6 ноября был конечный срок объявления окончательных результатов местных выборов территориальными избирательными комиссиями.

Прогнозы результатов выборов мэра Черновцов и депутатов горсовета

Согласно результатам параллельного подсчета голосов предвыборными штабами нескольких партий, в Черновицкий горсовет могут войти семь политических сил.

Также, по предварительным результатам выборов, ни один из кандидатов на должность городского головы Черновцов в первом туре выборов не получил поддержку более 50% избирателей. Таким образом, во второй тур могут войти кандидат от «Единой альтернативы» Роман Кличук и представитель «Команды Михайлишина» Виталий Михайлишин.

Местные выборы в Украине

Очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

Должны быть избраны депутаты 1 тыс. 577 местных советов (22 областных, 119 районных, 370 городских, 15 районных в городах, 431 поселкового и 620 сельских), а также 370 городских, 431 поселковых и 620 сельских голов.

Результаты должны быть установлены не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования, то есть по 6 ноября.

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Автор: Николай Кобылюк