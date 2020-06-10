В Днепропетровской области сгорел прицеп с посылками "Новой почты" (фото)
20:39, 10 июня 2020Происшествия
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Огонь мгновенно охватил прицеп с посылками. К счастью, никто из людей не пострадал.
Огонь мгновенно охватил прицеп с посылками / фото ГСЧС
В Кривом Роге горел полный прицеп с отправлениями "Новой почты".
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Возгорание возникло в прицепе грузового автомобиля DAF, перевозящего груз "Новой Почты". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.
Со слов водителя грузовика, он двигался в город Кривой Рог для разгрузки, но увидев в зеркало заднего вида дым, сразу остановился. Оценив масштаб задымления, водитель отцепил тягач от прицепа и отъехал на безопасное расстояние. Огонь мгновенно охватил прицеп.
Никто из людей не пострадал / фото ГСЧС
Как отмечается, огнем поврежден прицеп "Шмитц" и груз. Площадь пожара составила 30 м. кв.
Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
В пожаре сгорели посылки / фото ГСЧС
На Днепропетровщине сгорел прицеп с посылками / фото ГСЧС
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