В Днепропетровской области сгорел прицеп с посылками "Новой почты" (фото)

Огонь мгновенно охватил прицеп с посылками. К счастью, никто из людей не пострадал.

В Кривом Роге горел полный прицеп с отправлениями "Новой почты".

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Возгорание возникло в прицепе грузового автомобиля DAF, перевозящего груз "Новой Почты". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

Со слов водителя грузовика, он двигался в город Кривой Рог для разгрузки, но увидев в зеркало заднего вида дым, сразу остановился. Оценив масштаб задымления, водитель отцепил тягач от прицепа и отъехал на безопасное расстояние. Огонь мгновенно охватил прицеп.

Как отмечается, огнем поврежден прицеп "Шмитц" и груз. Площадь пожара составила 30 м. кв.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

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