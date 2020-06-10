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В Днепропетровской области сгорел прицеп с посылками "Новой почты" (фото)

20:39, 10 июня 2020
Происшествия
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Огонь мгновенно охватил прицеп с посылками / фото ГСЧС

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Возгорание возникло в прицепе грузового автомобиля DAF, перевозящего груз "Новой Почты". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

Со слов водителя грузовика, он двигался в город Кривой Рог для разгрузки, но увидев в зеркало заднего вида дым, сразу остановился. Оценив масштаб задымления, водитель отцепил тягач от прицепа и отъехал на безопасное расстояние. Огонь мгновенно охватил прицеп.

Никто из людей не пострадал / фото ГСЧС

Как отмечается, огнем поврежден прицеп "Шмитц" и груз. Площадь пожара составила 30 м. кв.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

В пожаре сгорели посылки / фото ГСЧС
На Днепропетровщине сгорел прицеп с посылками / фото ГСЧС

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