​​​​​​​Активисты говорят, что у застройщика нет соответствующего разрешения.

На улице Обсервативной, 6 неподалеку Львовской площади в Киеве снесли усадьбу Барбана конца XIX века.

Об этом в Facebook заявил активист Олег Симороз.

"Несмотря на обещания Шевченковской полиции об остановке строительных работ на улице Обсерваторной, 6. Застройщик ночью в пять утра под прикрытием 30 титушек загнал строительную технику и уничтожил дом Барбана конца XIX века", – написал Симороз.

На опубликованном видео видно, как строительная техника уничтожает стены дома.

Читайте такжеВ центре Киева снесли историческое здание: открыто уголовное производство (фото)Активисты говорят, что у застройщика нет соответствующего разрешения. Компания, которая ведет работы на усадьбе – ООО "Информационная группа "Агентство столичных сообщений".

На месте усадьбы якобы хотят построить торгово-развлекательный центр.

Этому предшествовал протест противников застройки исторического центра Киева, во время которого произошли столкновения активистов и молодых людей спортивного телосложения. Двух граждан – членов движения "За Протасов Яр" – доставили в отделение полиции.

Весь день активисты блокировали проезд к усадьбе строительной техники.

Усадьба Барбана – историческое здание XIX века. Активисты утверждают, что Минкульт запретил строительство на месте усадьбы и выдал соответствующее предписание.

Как утверждал Симороз, застройщик знал о существовании предписания в связи с проведением полицией следственных действий. Тогда правоохранители обещали, что инициируют наложение ареста по статье о самоуправстве.

19 августа Минкульт заявил, что исчерпал все механизмы влияния на застройщика и обвинил столичные власти в бездействии.

Автор: Яна Ставская