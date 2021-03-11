Забор строители расширили на всю полосу движения.

В Киеве застройщики ТРЦ "Апрель" после обещанного властями демонтажа летом 2020-го продолжили возводить опоры будущего заведения посреди проезжей части.

Об этом свидетельствуют фото очевидцев, опубликованные сообществом Киев Информ.

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"ТРЦ Апрель снова построил новые опоры прямо на дороге, украв полосу движения со стороны Окружной на повороте с Леся Курбаса", – говорится в сообщении.

В комментариях киевляне объясняют, что после объявленного властями демонтажа возведенных работ в июне застройщик даже не убирал забор.

"Они с другой стороны сначала застроили полосу, на самом бульваре, а теперь на развороте", – делятся пользователи.

"Сначала должны были сделать реконструкцию, но что-то пошло не так и случайно вылезло три этажа. Народ молчит, им удобно там стоять в пробках и ходить друг по другу. То они решили расшириться дальше. Случайно", - пишут киевляне.

Что известно о скандале с ТРЦ "Апрель"

В начале июня в соцсетях появились фотографии строительства ТРЦ April City на станции скоростного трамвая «Кольцевая дорога», на которых видно, что строительство заняло одну полосу проезжей части. Это вызвало резонанс и возмущение киевлян.

Впоследствии местные власти отреагировали на общественное порицание строительства и пообещали убрать с дороги нелегально установленные конструкции. В частности, на брифинге 12 июня Виталий Кличко заявил, что застройщик не получал разрешения от КГГА, "но после некоторых аргументов относительно возможных "перспектив" город заставил застройщика согласиться и убрать произведение строительного "креатива" с дороги за свой счет".

По данным СМИ, ТРЦ April City строят экс-чиновники КГГА времен Леонида Черновецкого - Денис Басс и Виталий Журавский, которые работали его заместителями до 2010 года. В то же время в соответствии с паспортом объекта, заказчик строительства ТРЦ April City - ООО "Фаворит-Полис".

ТРЦ April City - это вторая очередь соседнего ТЦ «Апрель». Первая очередь проекта в 6000 кв. м была введена в эксплуатацию еще в 2014 году. Вторая очередь должна была стать более масштабной. Согласно информации на сайте девелопера, общая площадь ТРЦ составит 90 900 кв. м.

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Автор: Яна Ставская