Мужчина проигнорировал предупреждающие знаки.

В Николаевской области во время отдыха в Черном море погиб отдыхающий. Как сообщают Силы обороны юга Украины, трагедия произошла 3 сентября.

"В Черноморке Очаковской громады Николаевщины на мине в воде подорвался 36-летний местный житель. В результате взрыва он погиб", - рассказали военные.

По их данным, мужчина, игнорируя предупреждающие знаки об установке минных заграждений, пошел покупаться в море. Во время нахождения человека в воде произошел взрыв.

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"Подчеркиваем о недопустимости пребывания на побережье, а особенно в воде, в частности, на участках ограниченного доступа. Помним, что черноморское побережье сегодня - это зона обороны и зона опасности!" - подчеркивают военные.

Людей просят не игнорировать ограничения военного положения.

Как сообщал УНИАН, население неоднократно предупреждали о минной опасности на побережье Черного моря. В частности, 26 марта на побережье в Одесской области вынесло две мины - одна была обезврежена военными, другая взорвалась, что привело к разрушениям прибрежных зданий. В начале мая ВМС ВСУ удалось "перехватить" противокорабельную мину, которую вынесло штормом в прибрежную зону в Одесской области. Предположительно, ее сорвало с якоря.

В конце июля на побережье Николаевщины вынесло мину неизвестного типа, которая самовольно сдетонировала. В результате взрыва было повреждено несколько десятков окон в зданиях рекреационного объекта. Также вблизи одного из пляжей Одесской области произошел самопроизвольный подрыв в воде еще двух мин, тип которых также не удалось установить.

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