Морскую мину вынесло штормом.

Подразделением Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожена вражеская ротивокорабельная мина на побережье Одесской области.

"На побережье контролируемо обезврежена противокорабельная вражеская мина путем подрыва. Спасибо Силам обороны за профессиональную работу", – отметил представитель начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

В оперативном командовании "Юг" журналистам подтвердили, что силами подрывной команды ВМС осуществлен контролируемый подрыв морской мины, которую штормом вынесло к побережью.

Видео дня

Мины в Черном море - что известно

Российские захватчики выпустили в Черное море множество морских мин. Их срывает с якоря во время шторма, дрейфуя они создают угрозу.

Мины выбрасывает и на берег, из-за чего украинские военные постоянно предупреждают о высокой минной опасности. В Одесской области ранее уже уничтожили две мины, которые вынесло во время шторма и мины, которые сорвало с якоря.

Нередко мины россиян доплывают не только до Украины. В конце марта Турция обнаружила и уничтожила две мины в Черном моря. В декабре уже четвертая морская мина добралась к берегам Румынии.

Вас также могут заинтересовать новости: