В Киевской области трагично погиб ребенок. В Белогородке утонул 4-летний мальчик.
Об этом сообщает полиция Киевской области. Сообщение об исчезновении ребенка поступило правоохранителям от родителей около 17:30 в субботу, 2 сентября.
"Более 110 человек были задействованы в поисках мальчика, по следу шли служебные собаки, полицейские обследовали местность с помощью дрона. К сожалению, малолетний погиб", – говорится в сообщении.
Правоохранители проводят проверку всех обстоятельств инцидента.
Инциденты с участием детей
30 августа сообщалось, что в Одесской области мужчина взял в заложники собственную семью. Он удерживал жену, ребенка и тещу, которую, по словам очевидцев, удалось вызволить первой.
Впоследствии в полиции рассказали, что горожанин закрыл в квартире бывшую гражданскую жену, общую маленькую дочь и ее бабушку – 26-летняя женщина, как и ее мать, подверглись домашнему насилию, ее доставили в больницу. Ребенок не пострадал.
29 августа в ужасном ДТП на Львовщине погиб маленький ребенок. Недалеко от села Раковец Львовского района водитель совершил наезд на коляску с малышом – произошло это на нерегулируемом пешеходном переходе. Двухлетний мальчик погиб от полученных травм.
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