Украинцев предупреждают, что минная опасность сейчас чрезвычайно высокая.

На побережье Одесской и Николаевской областей взорвалось несколько мин неизвестного происхождения. Как сообщает оперативное командование "Юг", штормовая погода в Черном море привела к повышению минной опасности.

В частности, вечером 25 июля на побережье Николаевской области вынесло мину неизвестного типа, которая самовольно сдетонировала. В результате взрыва повреждены несколько десятков окон в зданиях рекреационного объекта.

Утром 26 июля вблизи одного из пляжей Одесской области произошел самовольный подрыв в воде еще двух мин, тип которых также не удалось установить. Сейчас о пострадавших не сообщается.

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Обновлено. После 15.00 в командовании "Юг" сообщили, что еще две мины сдетонировали в Одесской области:

"Штормовое море продолжает тревожить опасными сюрпизами. В том же районе, где взорвались две предыдущие, самовольно сработала еще одна мина. Другую вынесло неподалеку от Одессы. В результате мощного волнения моря произошел самовольный подрыв", - рассказали военные.

Поврежден дачный дом, люди не пострадали.

Население просят не приближаться к побережью не менее чем на 200 метров.

"Минная опасность побережья и прибрежных вод чрезвычайно высока, усилена последствиями техногенного наводнения после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Тогда в море принесло много взрывоопасных предметов. К тому же провокационное поведение врага в акватории Черного моря может привести к дополнительному увеличению мин", - отмечают в командовании.

Людей просят, соблюдать нормы и ограничения правового режима военного положения.

В социальных сетях появились фото и видео мины. На фотографиях зафиксированы повреждения, которые произошли из-за взрывов.

Как сообщал УНИАН, 26 марта на побережье Черного моря в Одесской области вынесло две мины - одна была обезврежена военными, другая взорвалась, что привело к разрушениям прибрежных зданий.

В начале мая ВМС ВСУ удалось "перехватить" противокорабельную мину, которую вынесло штормом в прибрежную зону в Одесской области. Предположительно, ее сорвало с якоря.

Напомним, после теракта на Каховской ГЭС в Черное море попало много вражеских мин, которые размыло потоками Днепра.

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