Это уже не первый несчастный случай, связанный с этим зданием. Так, летом 2018-го года там травмировался 15-летний подросток.

В Ривне погибла 15-летняя девочка, упав с недостроенного корпуса гуманитарного университета на улице Пластовой.

Об этом Суспильному сообщила местная жительница на условиях анонимности.

Несчастный случай произошел вечером в воскресенье, 13 декабря. Медики, прибывшие на место инцидента, констатировали смерть подростка.

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В пресс-службе полиции изданию подтвердили факт инцидента и отметили, что погибшей было 15 лет. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Отмечается, что это уже не первый несчастный случай, связанный с этим зданием. Так, летом 2018-го года там травмировался 15-летний подросток.

По состоянию на 2018 год строительство корпуса, которое остановилось несколько десятилетий назад, оценивали в 184 миллиона гривень, что для университета, как там отмечали, было неподъемной суммой.

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Автор: Денис Прядко