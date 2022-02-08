Водитель фуры, которая сбила молодого человека, был трезвым, сообщили в полиции.

Минувшей ночью на трассе "Киев-Чоп", на территории Ривненской области, фура сбила насмерть 25-летнего мужчину.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области, смертельный наезд произошел около 03:30 в селе Верба Дубенского района.

Полицейские установили, что водитель автомобиля "Volvo" – 68-летний львовянин, совершил наезд на 25-летнего жителя Черниговской области, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия, медики "скорой" лишь констатировали его смерть.

В полиции отмечают, что по результатам освидетельствования водитель грузовика был трезв.

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