Они одновременно вызвали такси, а когда приехала только одна машина - не смогли определиться, кто же поедет первым.

Под Киевом мужчины устроили пьяную драку, потому что не поделили такси. Один из них решил применить травматическое оружие и устроил стрельбу. Он попал оппоненту в грудь и уехал на такси, из-за которого и произошел конфликт.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Так, 4 октября в полицию поступило сообщение. На одной из улиц города Бровары произошла драка, после которой неизвестный произвел выстрел в грудную клетку 32-летнего мужчины. Правоохранители и медики быстро прибыли на место инцидента.

Полиция установила личность мужчины, стрелявшего в пострадавшего, и выяснила, где он находился. Оказалось, что стрельбу устроил 47-летний житель Броваров. Правоохранители отправились к нему домой и там нашли пистолет, который стреляет резиновыми пулями.

Читайте такжеНатравливал собаку на прохожих: под Харьковом пьяный мужчина напал на полицейского (фото)"Оба мужчины навеселе одновременно вызвали такси, а когда приехало авто, они не смогли определиться, кто поедет первым. В результате конфликта, который перерос в драку, один из мужчин достал травматическое оружие и выстрелил в воздух, а потом случайно ранил оппонента в грудь", - рассказали в пресс-службе полиции.

Пострадавший не хотел ехать в больницу, он получил помощь медиков на месте инцидента. Мужчина имеет незначительные травмы, поэтому его жизни ничего не угрожает.

Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении. Идет следствие.

Ранее УНИАН уже сообщал, что под Киевом жестоко убили мужчину, злоумышленник применил табуретку и кочергу.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко