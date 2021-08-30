Девочек забрала скорая помощь, они находились под присмотром медиков, сообщили в полиции.

В Миргородском районе Полтавской области в понедельник утром, 30 августа, медики скорой помощи привезли в больницу двух маленьких девочек-двойняшек с подозрением на отравление таблетками.

Госпитализированным двойняшкам 2 года и 4 месяца. Предварительно известно, что девочки в маминой сумке нашли таблетки от гипертонии и съели несколько штук, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Полтавщине.

По сведениям правоохранителей, мать увидела возле двойняшек полупустую блистерную упаковку от таблеток и обратилась к врачам.

Детей госпитализировали. Девочки находились под присмотром врачей. После инцидента правоохранители начали проводить проверку.

Напомним, в Украине предусмотрена уголовная ответственность за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком – это ст. 166 Уголовного кодекса. За правонарушение суд может приговорить к лишению свободы на срок до пяти лет.

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Автор: Екатерина Присяжнюк