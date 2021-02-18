По версии полиции, напиться таблеток девочек подтолкнуло видео в TikTok.

По выводам ювенальных прокуроров, девочки из Боярки, которые приняли чрезмерную дозу спазмолитиков, не имели суицидальных настроений или проблем в семьях.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Две ученицы восьмого класса выпили чрезмерную дозу таблеток. Одна из них умерла, другая находится в больнице. По версии полиции, напиться таблеток девушек подтолкнуло видео в "Тик-Токе".

В то же время правоохранители допрашивают и учителей и учеников лицея, где учились девушки. Дирекция школы отмалчивается. Говорит - не предоставит ни одного комментария, пока будет продолжаться следствие.

Прокуратура открыла уголовное производство и назвала официальную причину смерти 13-летней девочки: отравление большим количеством препарата. Это привело к остановке сердца, потому что лекарство снизило артериальное давление. Полиция уже установила, в какой именно аптеке девушкам продали спазмолитики, однако название не разглашает.

Отмечается, что в украинском законодательстве нет никаких ограничений на продажу лекарственных средств детям.

Трагедия разоблачила и другую проблему - соцсети и их влияние на подростков. По версии полиции, выпить спазмолитики школьниц подтолкнуло видео в сети. Мол, «выпейте – и увидите, что произойдет».

Врачи говорят, что девочка, пережившая отравление, имеет положительную динамику.

Отравление школьниц дротаверином

16 февраля в одном из лицеев Боярки две девочки отравились таблетками, которые сами купили в аптеке. Выпить таблетки они решили после того, как увидели в сети призыв, проглотить 40 таблеток и посмотреть, что с ними будет. В результате одна из девочек умерла. Установлено, что девочки употребляли препарат Дротаверин.

Аналогичный случай 17 февраля произошел в Умани. Две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу. Принимали препарат Дротаверин в помещении школы.

Дротаверин, которым отравились дети, используется для снятия спазм гладкой мускулатуры, связанных с заболеваниями билиарного тракта, при заболеваниях мочевого тракта и желудочно-кишечного тракта, при головной боли и гинекологических заболеваниях.

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Автор: Дмитрий Захаров