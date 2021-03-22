В Черниговской области в результате отравления таблетками госпитализирован 7-летний мальчик.
Читайте такжеВ Ривне 11-летняя девочка наглоталась таблеток: ее спасают в реанимацииКак сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Черниговской области, вчера в Варвинскую центральную больницу в критическом состоянии был доставлен 7-летний житель села Леляки.
«Мальчик наглотался таблеток. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии. Его мать в это время находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения», - говорится в сообщении.
Как уточнила УНИАН пресс-секретарь Прилукского отдела полиции Юлия Жукова, вчера ребенка перевели в Черниговскую областную детскую больницу. Мальчик сейчас находится в сознании.
«Пока решается вопрос об открытии уголовного производства. Полиция устанавливает все обстоятельства этого инцидента, проводится проверка», - прокомментировала Жукова.
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