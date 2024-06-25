Народный депутат подозревается в незаконном лишении свободы бывшего бойца спецподразделения "Kraken" Дмитрия "Сына" Павлова.

По факту громкого инцидента с нападением на экс-бойца подразделения Kraken в Днепре сообщено о подозрении народному депутату Николаю Тищенко. Об этом сообщает Государственное бюро расследований в Telegram.

"По материалам ГБР генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 20 июня 2024 года в Днепре группа лиц по указанию народного депутата Украины противоправно лишила свободы потерпевшего – бывшего военнослужащего ВСУ. Его удерживали в течение определенного времени и нанесли телесные повреждения. Следствие установило, что это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физической силы и спецсредств.

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В этой связи депутату сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 Уголовного Кодекса Украины).

Нападение на экс-бойца "Кракена" в Днепре - что нужно знать

Как сообщал УНИАН, недавно в социальных сетях появилось видео жесткого задержания бывшего бойца спецподразделения "Kraken" Дмитрия "Сына" Павлова во время конфликта с народным депутатом Николаем Тищенко.

В частности, днем ​​20 июня в Днепре группа мужчин в форме и балаклавах напала на добровольца и экс-бойца спецподразделения Kraken Павлова. Вечером того же дня полиция Днепропетровской области подтвердила факт нападения и нанесения телесных повреждений 33-летнему мужчине.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, говоря о нападении на военнослужащего в Днепре, отметил, что причастные к преступлению должны быть наказаны.

Тищенко обвинил бывшего военного, находившегося на улице с маленьким ребенком, в попытке "защитить местную ботоферму", где в тот момент проводились следственные действия.

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