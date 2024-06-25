В полиции говорят, что он находился в командировке.

Полицейского, который участвовал в громком конфликте с экс-бойцом подразделения "Кракен" в Днепре, уволили.

Об этом Суспільному рассказали в Главном управлении Национальной полиции Киева. Заместитель начальника отдела коммуникаций Анна Страшок сообщила, что служебное расследование должно установить, были ли действия полицейского правомерными.

Ранее она говорила, что полицейский находился в командировке и участвовал в проведении следственных действий. Сейчас Страшок добавила, что они не имели никакого отношения к активистам и публичным лицам, которые принимали участие в конфликте.

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Нападение на экс-бойца "Кракена" в Днепре

Недавно сеть возмутило видео жесткого задержания экс-бойца спецподразделения Kraken Дмитрия Павлова во время конфликта с народным депутатом Николаем Тищенко.

В полиции начали расследование, сообщалось, что мужчину незаконно удерживали неизвестные люди в камуфлированной одежде и балаклавах.

Тищенко обвинил бывшего военного, который находился на улице с маленьким ребенком, в попытке "защитить местную ботоферму", где в тот момент проводились следственные действия.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что такое поведение несовместимо со статусом народного депутата.

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