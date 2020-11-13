У одного из мужчин нашли пистолет и гранаты.

13 ноября, около 4 утра, на улице Героев Космоса экипаж патрульных остановил автомобиль Subaru за нарушение ПДД. Один из пассажиров, пытаясь убежать, обстрелял патрульного.

Читайте такжеВ Днепре мужчина обстрелял не пропустивший его на "зебре" автомобиль (видео)Об этом сообщают в патрульной полиции Киева.

Во время общения с водителем по поводу нарушения, инспекторы заметили в салоне троих мужчин, которые заметно нервничали. Также у одного из пассажиров патрульные увидели рацию и кобуру. Когда инспекторы обратились к ним - мужчины выбежали из авто и начали убегать.

Во время преследования один из беглецов произвел выстрелы в направлении патрульного. В результате полицейский получил три огнестрельных ранения. В ответ патрульные применили табельное огнестрельное оружие. На помощь патрульным прибыл еще один экипаж.

Инспекторы задержали трех беглецов недалеко от места остановки автомобиля. У одного из них обнаружили предмет похожий на пистолет и гранаты.

Патрульного госпитализировали медики. Другие участники происшествия ранений не получили. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Автор: Людмила Жерновская