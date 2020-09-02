Поляков предполагает, что его с кем-то перепутали.

Народный депутат, член группы "Партия "За будущее" Антон Поляков рассказал о нападении на него.

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Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам он сказал:

"Сегодня около 5 утра совершено было нападение. Человек пытался два раза задушить и пару раз я получил в грудную клетку, пару ударов... Они уехали. Были на одной машине, поехали на другой машине. Я вызвал полицию, составили протокол. Съездил в больницу, засвидетельствовал там легкие телесные повреждения".

Как сообщил Поляков, сегодня он собирается в районное отделение полиции встретиться со следователем.

"Мотивов не знаю. Может, человек просто неадекватен. Может, просто меня с кем-то перепутал... Мы друг друга не знаем, меня по имени никто не называл. Были только угрозы", - сказал Поляков.

Он заверил, что у него с нападавшими никакого конфликта не было.

Также депутат добавил, что, насколько ему известно, автомобиль нападавших полиция уже "перехватила".

Нападение на нардепа Антона Полякова в Киеве: что произошло

Первым об инциденте сообщило издание «Обозреватель». Отмечалось, что в 5:00 2 сентября возле кафе "Джав" в Шевченковском районе Киева неизвестные напали и избили народного депутата Украины Антона Полякова.

По информации издания, два человека нанесли Полякову телесные повреждения, после чего уехали на автомобиле Toyota. Полиция объявила в городе операцию "Перехват", чтобы задержать злоумышленников.

В полиции сообщили первые детали нападения на Полякова и заявили об открытии дела по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Кто такой Антон Поляков

Поляков попал в парламент от партии "Слуга народа", но 15 ноября 2019 года вместе с коллегой Анной Скороход Антона Полякова исключили из фракции Слуга народа за "неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции".

16 декабря 2019 года Поляков подал заявление о выходе из партии «Слуга народа».

Поляков является членом Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, председателем подкомитета по вопросам соблюдением антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса.

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Автор: Таня Поляковская