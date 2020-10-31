Виновнику ДТП грозит до восьми лет лишения свободы.

Киевские следователи направили в суд дело против водителя, который в конце августа травмировал трех курсанток.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

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Как сообщил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления Главного управления Нацполиции в г. Киеве Анатолий Андросович, на место происшествия прибыла следственно-оперативная по расследованию ДТП.

«Мы выяснили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и совершил наезд на курсанток, которые стояли возле админздания. В результате ДТП три девушки получили переломы конечностей. Их сразу с места происшествия госпитализировали», - сказал Андросович.

Правоохранители задержали водителя 1974 года рождения в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Следователи провели автотехническую экспертизу технического состояния автомобиля и автотехническую экспертизу механизма ДТП. Правоохранители доказали причастность правонарушителя к совершенному преступлению и объявили ему о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей.

Сейчас досудебное расследование завершено и обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства направлены в суд. Виновнику ДТП грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до трех лет.

Как сбили курсанток:

25 августа в Киеве на территории воинской части на улице Зоологической водитель авто Toyota Prius совершил наезд на трех курсанток Украинской военно-медицинской академии. Майора 1974 года рождения задержали на месте происшествия, он был в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердил драгер.

По факту ДТП столичная полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ ("нарушение правил безопасности дорожного движения"). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до 3 лет.

Три 23-летних девушки получили увечия в результате наезда: двум ампутировали по одной ноге (одна из девушек может лишится обеих ног), у третьей переломаны обе нижние конечности.

Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения майору медицинской службы, подозреваемому в совершении ДТП, в виде содержания под стражей.

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Автор: Виктория Токарева