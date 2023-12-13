Фигурантка еще с начала полномасштабного вторжения РФ поддерживала преступные действия российских захватчиков и надеялась на захват всего южного региона Украины.

Служба безопасности Украины задержала еще одну сторонницу России, которая корректировала воздушные атаки противника на позиции ВСУ вблизи Запорожья и ожидала полной оккупации региона.

Как сообщает пресс-центр СБУ, задержанной оказалась церковная хористка и жена настоятеля местного храма УПЦ МП.

Установлено, что по координатам фигурантки российские оккупанты пытались поразить места базирования Сил обороны вблизи областного центра.

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Прежде всего, как проинформировали в спецслужбе, врага интересовали пункты временной дислокации подразделений ВСУ, которые привлечены к контрнаступательным операциям на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Сотрудники СБУ установили местонахождение российской информаторши и задержали ее в собственном доме в одном из поселков недалеко от Запорожья.

Как установило расследование, фигурантка еще с начала полномасштабного вторжения РФ поддерживала российских захватчиков и надеялась на захват всего южного региона Украины.

"Она неоднократно рассказывала об этом своим знакомым из Москвы в ходе телефонных разговоров. Впоследствии фигурантка начала отслеживать места сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на территории громады. Полученную информацию она через мессенджер передавала своим знакомым в России, которые затем "отчитывались" об этом представителям спецслужб РФ. Во время обысков по месту жительства задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для передачи закрытой информации", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения).

Разоблачение других предателей Украины

Недавно СБУ разоблачила еще двух предателей, которые стали на сторону российских оккупантов и воевали против Сил обороны на востоке и юге Украины. Оба фигуранта добровольно вступили в состав боевых подразделений Южного военного округа Вооруженных сил России.

После начала полномасштабного вторжения страны-агрессора они принимали активное участие в боях в Донецкой и Запорожской областях. Оба злоумышленника были захвачены во время боев под Авдеевкой и Работиным в октябре этого года.

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