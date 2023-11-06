Служитель церкви письменно признал свою вину и отметил, что не будет обжаловать решение суда.

В Черновицкой области поп УПЦ Московского патриархата на похоронах погибшего воина призвал отдать России Крым и Донбасс, потому что это "не наши земли". Кроме того, он заявил, что в Украине воюют США и Россия.

Об этом говорится в материалах Глыбоцкого районного суда Черновицкой области. Клирика УПЦ МП признан виновным в коллаборационной деятельности.

Следователи выяснили, что во время похорон военнослужащего 23 марта этого года в селе Черепковцы священник УПЦ МП публично обратился с антиукраинской речью к более 60 человек.

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"Донбасс и Крым – не наши земли, что там русскоязычные люди и украинцев там ненавидят, поэтому не надо туда идти. Америка будет воевать с Россией на территории Украины, что мы сейчас и видим, что сейчас и делается", – заявлял священник.

В решении суда отмечается, что священник МП публично отрицал вооруженную агрессию России против Украины и не признал государственный суверенитет Украины на оккупированные территории. Такие действия подпадают под ст. "коллаборационная деятельность".

Священнослужитель на рассмотрение дела не явился, но письменно признал себя виновным.

Суд назначил священнику УПЦ МП наказание в виде лишения права занимать должности в религиозных организациях и осуществлять деятельность, связанную с публичными выступлениями на 12 лет.

Запрет УПЦ МП в Украине

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 19 октября проголосовала за то, чтобы на территории нашего государства было запрещена деятельность религиозных организаций, связанных с РФ, в частности, речь идет об УПЦ МП.

Законопроект, которым может быть запрещена деятельность УПЦ МП в нашей стране, нардепы приняли в первом чтении. По словам нардепа Евгении Кравчук, для отработки законопроекта и подготовки его ко второму чтению нужно будет не меньше месяца.

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