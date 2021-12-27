Другого мальчика с закрытым переломом тазобедренного сустава госпитализировали в больницу.

На Закарпатье в селе Серное пьяный водитель за рулем автомобиля "Audi" наехал на двоих детей.

В результате аварии скончался 9-летний мальчик, а другого пострадавшего 8-летнего мальчика, госпитализировали.

Об этом сообщается на сайте полиции Закарпатской области.

26 декабря около 20 часов правоохранителям сообщили, что водитель наехал на двух местных детей. На место немедленно прибыли сотрудники группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Медики, приехавшие по вызову, констатировали смерть одного пострадавшего. Другого мальчика с закрытым переломом тазобедренного сустава госпитализировали в больницу.

Сообщается, что 34-летний водитель автомобиля "Audi" в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и наехал на детей, которые стояли на правом краю проезжей части. После этого мужчина не останавливаясь продолжил движение и через 300 метров въехал в ограждение.

Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас водителя задержали и поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему будет сообщено о подозрении ㅡ мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Также следователи будут обращаться в суд о содержании фигуранта на период расследования под стражей.

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