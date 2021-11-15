23-летнего водителя задержала полиция.

В Луцке 14 ноября нетрезвый водитель сбил 60-летнего епископа Волынского и Галицкого Украинской апостольской православной церкви Олега Ведмеденко, который от полученных травм умер сегодня в больнице.

Как сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Волынской области, ДТП произошло на проспекте Василия Моисея в областном центре.

"23-летний водитель, управляя легковушкой Mazda 6 в нетрезвом состоянии, выехал на тротуар и сбил 60-летнего пешехода. Водитель в медучреждении прошел освидетельствование относительно управления транспортным средством в состоянии опьянения – 1,21 промилле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от полученных травм пострадавший впоследствии скончался в больнице.

Полицейские задержали водителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Транспортное средство изъяли и поместили на арестплощадку.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.

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Память погибшего в ДТП епископа сегодня минутой молчания почтили во время внеочередной сессии Луцкого городского совета.

"Перед тем, как начнем сессию, хочу вас попросить почтить память епископа Волынского и Галицкого Украинской апостольской православной церкви Олега Ведмеденко, который умер сегодня утром в результате травм, полученных в ДТП, произошедшем вчера вечером", – обратился мэр Луцка Игорь Полищук к депутатам.

Кто такой Олег Ведмеденко

Олег Ведмеденко – богослов, писатель, проповедник и миссионер. Родился и жил в Луцке. Занимался исследованием Священного Писания, последователь Каппадокийской школы богословия. Был постоянным ведущим духовных рубрик во многих региональных и всеукраинских газетах и интернет-ресурсах. Член Национального союза журналистов Украины.

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Автор: Светлана Макринская