Начато уголовное производство, машину изъяли правоохранители.

В Болградском районе Одесской области нетрезвый водитель на автомобиле "ВАЗ" сбил пограничника и скрылся с места ДТП, потерпевший погиб.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, авария произошла вечером 21 ноября в селе Петровка. По предварительным данным, 30-летний местный житель, управляя автомобилем "ВАЗ", пытался с левой стороны опередить двигавшийся впереди автомобиль и сбил мужчину, который ехал по краю дороги на велосипеде по неосвещенной улице.

Водитель легковушки с места происшествия сразу поехал, а 34-летнего пострадавшего забрала карета скорой помощи, однако от полученных травм по дороге в больницу он умер.

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"Проведя первоочередные следственные мероприятия, правоохранители установили, что погибший - сотрудник местного пограничного отряда, который находился вне службы. Водителя, который его сбил, разыскали по месту его жительства в том же селе. Следы с места ДТП привели в его двор, мужчина не успел даже закрыть за собой ворота", - говорится в сообщении.

Проверка гражданина на состояние алкогольного опьянения показала, что он нетрезв. В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по части 3 статьи 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемого задержали. В рамках уголовного производства полицейские назначили ряд экспертиз. Автомобиль с механическими повреждениями изъяли.

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