Пользователи сети бурно отреагировали на действия копов и одобрили их, ведь нарушителей надо наказывать.

В Киеве патрульные полицейские остановили двух нарушителей, стоя в пробке. Соответствующим видео поделился в своем Facebook заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

На записи видно, как два авто выезжают на встречную полосу, чтобы объехать затор, в котором, кстати, и стояли копы. Но хитрых водителей вмиг настигла карма.

"Желаю здоровья", — подписал видеоролик Белошицкий. Камера одного из водителей зафиксировала, как полицейские останавливают нарушителей на встречной полосе.

Видео дня

За подобное правонарушение предусмотрен штраф в размере нескольких сотен гривень.

Как сеть отреагировала на наказание полицейскими нарушителей на дороге

Пользователи сети бурно отреагировали на действия копов и одобрили их, ведь потом таких нарушителей за рулем приходится все равно пропускать, когда они пытаются "втиснуться" между авто:

"А если ты не полицейский, но тоже так делаешь, когда видишь "хитрож*пых"? И так же на полосе общественного транспорта. Это нарушение?"

"Всегда хотел тоже так сделать с теми, кто едет по встречке"

"Как неудобненько получилось... Приехали"

"Красиво так"

"Класс, мгновенная карма"

"Неудача постигла странника"

"Озвучка - топ!".

Нарушение ПДД в Киеве и наказание таких водителей

Ранее в столице водитель автомобиля BMW решил не ждать вместе с другими в пробке и объехал скопление машин по газону на разделительной полосе. Инцидент попал на видео. Этот случай произошел на Оболони, перед выездом на мост.

А другой водитель в Киеве решил устроить гонки в утренний час пик. Во время маневрирования на высокой скорости он не справился с управлением и влетел сразу в три припаркованных авто.

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