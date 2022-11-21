В Киеве патрульные полицейские остановили двух нарушителей, стоя в пробке. Соответствующим видео поделился в своем Facebook заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
На записи видно, как два авто выезжают на встречную полосу, чтобы объехать затор, в котором, кстати, и стояли копы. Но хитрых водителей вмиг настигла карма.
"Желаю здоровья", — подписал видеоролик Белошицкий. Камера одного из водителей зафиксировала, как полицейские останавливают нарушителей на встречной полосе.
За подобное правонарушение предусмотрен штраф в размере нескольких сотен гривень.
Как сеть отреагировала на наказание полицейскими нарушителей на дороге
Пользователи сети бурно отреагировали на действия копов и одобрили их, ведь потом таких нарушителей за рулем приходится все равно пропускать, когда они пытаются "втиснуться" между авто:
- "А если ты не полицейский, но тоже так делаешь, когда видишь "хитрож*пых"? И так же на полосе общественного транспорта. Это нарушение?"
- "Всегда хотел тоже так сделать с теми, кто едет по встречке"
- "Как неудобненько получилось... Приехали"
- "Красиво так"
- "Класс, мгновенная карма"
- "Неудача постигла странника"
- "Озвучка - топ!".
Нарушение ПДД в Киеве и наказание таких водителей
Ранее в столице водитель автомобиля BMW решил не ждать вместе с другими в пробке и объехал скопление машин по газону на разделительной полосе. Инцидент попал на видео. Этот случай произошел на Оболони, перед выездом на мост.
А другой водитель в Киеве решил устроить гонки в утренний час пик. Во время маневрирования на высокой скорости он не справился с управлением и влетел сразу в три припаркованных авто.