Водителя одной из машин пришлось вырезать из кабины, он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

На трассе М05 под Киевом ночью произошло ДТП с двумя грузовиками, один из водителей госпитализирован в тяжелом состоянии. К двум часам ночи в направлении Киева образовалась пробка длиной около 5 км.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Вартові Еспресо". Один из грузовиков перевозил дефективные автомобили из США.

По словам свидетелей, водитель автомобиля не рассчитал скорость грузовика, который двигался с Одесского направления на Киев, и начал делать разворот. В это время в него въехал перевозчик автомобилей. Водителя последнего пришлось вырезать из кабины грузовика, он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Накануне в районе участка Васильков-Боярка с рельсов сошел хозяйственный поезд, в связи с этим ряд пассажирских поездов «Укрзализныци» опоздал.

Проблемы с движением наблюдались не только на железной дороге, но и на дорогах. Около часа Боярский переезд закрыт, что спровоцировало длинные пробки в обе стороны.

Кроме того, в результате схода с рельсов поезда возникли проблемы с электроснабжением в близлежащем селе Мотовиловка.

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Автор: Дмитрий Захаров