"Укрзализныця" предупредила о задержке более 10 рейсов.

В районе участка Васильков–Боярка с рельсов сошел хозяйственный поезд, в связи с этим часть пассажирских поездов "Укрзализныци" опаздывают.

Об этом сообщает перевозчик в Telegram.

По состоянию на 9:00 задерживаются рейсы:

▪️ №144 Ивано-Франковск — Киев (задержка составила 3 часа);

Читайте такжеНа Черниговщине военком требовал $1200 взятки за непризов в армию▪️ №142 Львов — Бахмут (задержка составила 3 часа 15 минут);

▪️ №358 Рахов — Киев (задержка составила 2 часа 30 минут);

▪️ №761 Киев — Одесса (задержка составила 1 час 40 минут);

▪️ №715 Киев — Львов (задержка составила 1 час 25 минут);

▪️ №20 Попасная — Киев (задержка составила 1 час);

▪️ №50 Трускавец — Киев (задержка составила 1 час 35 минут);

▪️ №118 Черновцы — Чернигов (задержка составила 1 час 50 минут);

▪️ №10 Мариуполь — Киев (задержка составила 2 часа);

▪️ №81 Ужгород — Киев (задержка составила 2 часа);

▪️ №106 Одесса — Киев (задержка составила 2 часа);

▪️ №281 Геническ — Хмельницкий (задержка составила 2 часа 45 минут);

▪️№30 Ужгород — Киев (задержка составила 1 час).

Работы над восстановлением полноценного движения уже ведутся, Укрзализныця извиняется за вынужденную задержку.

ОБНОВЛЕНО. В то же время проблемы с движением наблюдаются не только на железном пути, но и на автодорогах. Около часа Боярский переезд закрыт, что спровоцировало длинные пробки в обе стороны. СМИ утверждают, что вагон хозяйственного поезда уже убрали.

Место до сих расчищают работники. Однако отдельные поезда, по словам журналистов, уже запустили.

Отмечается, что в результате схождения с рельсов поезда возникли проблемы с электроснабжением в близлежащем селе Мотовиловка.

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Автор: Яна Ставская