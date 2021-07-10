В районе участка Васильков–Боярка с рельсов сошел хозяйственный поезд, в связи с этим часть пассажирских поездов "Укрзализныци" опаздывают.
Об этом сообщает перевозчик в Telegram.
По состоянию на 9:00 задерживаются рейсы:
▪️ №144 Ивано-Франковск — Киев (задержка составила 3 часа);
Читайте такжеНа Черниговщине военком требовал $1200 взятки за непризов в армию▪️ №142 Львов — Бахмут (задержка составила 3 часа 15 минут);
▪️ №358 Рахов — Киев (задержка составила 2 часа 30 минут);
▪️ №761 Киев — Одесса (задержка составила 1 час 40 минут);
▪️ №715 Киев — Львов (задержка составила 1 час 25 минут);
▪️ №20 Попасная — Киев (задержка составила 1 час);
▪️ №50 Трускавец — Киев (задержка составила 1 час 35 минут);
▪️ №118 Черновцы — Чернигов (задержка составила 1 час 50 минут);
▪️ №10 Мариуполь — Киев (задержка составила 2 часа);
▪️ №81 Ужгород — Киев (задержка составила 2 часа);
▪️ №106 Одесса — Киев (задержка составила 2 часа);
▪️ №281 Геническ — Хмельницкий (задержка составила 2 часа 45 минут);
▪️№30 Ужгород — Киев (задержка составила 1 час).
Работы над восстановлением полноценного движения уже ведутся, Укрзализныця извиняется за вынужденную задержку.
ОБНОВЛЕНО. В то же время проблемы с движением наблюдаются не только на железном пути, но и на автодорогах. Около часа Боярский переезд закрыт, что спровоцировало длинные пробки в обе стороны. СМИ утверждают, что вагон хозяйственного поезда уже убрали.
Место до сих расчищают работники. Однако отдельные поезда, по словам журналистов, уже запустили.
Отмечается, что в результате схождения с рельсов поезда возникли проблемы с электроснабжением в близлежащем селе Мотовиловка.
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