Народный депутат и бывший член фракции "Слуга народа" Александр Юрченко после содеянного ДТП с дракой во Львове отправился в Киев.
Уже после того как полиция составила на него протокол и отобрала права, нардеп на своем "Мустанге" с номером 1988 (год рождения Юрченко) умчался в Киев, передает strana.ua. Видео, как нардеп мчится по трассе на своей машине, сняли другие водители.
ДТП с Юрченко во Львове
8 июля нардеп Юрченко попал во Львове в ДТП, как следует из протокола полиции, в состоянии наркотического опьянения.
Сообщается, что нардеп задним ходом выезжал с платной парковки в центре города и ударил машину, которая в это время стояла в пробке.
После этого депутат на синем Mustang предпринял попытку побега с места ДТП, но не смог этого сделать из-за заблокированности дороги другими автомобилями.
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Водитель иномарки, которая получила повреждения после ДТП, начал снимать нардепа на видео, но тот бросился на него с кулаками и вырвал телефон.
Сегодня председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции "СН" Александр Корниенко призвал внефракционного народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения, сложить мандат.
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