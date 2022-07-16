Имея разрешения на выезд в Евросоюз, они ввозили в Украину гумпомощь для нужд ВСУ и внутренне перемещенных лиц, которую затем реализовывали на территории собственных домохозяйств.

На Тернопольщине полиция разоблачила группу лиц, которые продавали гуманитарную помощь: реализовывали в основном товары военного назначения-плитоноски, военную одежду и тому подобное.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Так, четверо мужчин, имея разрешения на выезд в Европейский союз, ввозили в Украину гуманитарную помощь для нужд Вооруженных сил Украины и внутренне перемещенных лиц.

На деле завезенные грузы распределялись между участниками преступной группы и реализовывались на территории их собственных домохозяйств.

Сообщается, что 14 июля правоохранители провели ряд санкционированных обысков и изъяли гуманитарную помощь: форменная одежда, разгрузки, тактические очки, ножи, продукты питания, средства личной гигиены, вещи для младенцев, аптечки и медикаменты, среди которых сильнодействующее лекарственное средство "Трамадол".

Сумма изъятого имущества ориентировочно составляет два миллиона гривен. Решается вопрос о сообщение фигурантам подозрений по ч. 3 ст. 201-2 (незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве разоблачили подпольную "типографию", где подделывали справки для военнообязанных.

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